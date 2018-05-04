الاحتلال يحذر مستوطني غزة: لا تقتربوا من الاطباق الفلسطينية الطائرة

حذر جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ظهر اليوم الجمعة، المستوطنين الإسرائيليين في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة من الاقتراب من الأطباق الورقية الحارقة حال سقوطها في الأراضي المحتلة.

وأوضح الناطق باسم جيش الاحتلال، أن جيش الاحتلال يعتقد بأن الأطباق الورقية أعدت لتكون قنابل مفخخة.

يُشار إلى أن الطائرات الورقية الفلسطينية أحرقت عشرات الدونمات من الحقول الزراعية في المستوطنات المحاذية للقطاع، ويستخدمها الفلسطينيون كوسيلة للدفاع عن أنفسهم في ظل استخدام قوات الاحتلال عمليات القنص تجاه المتظاهرين السلميين في مسيرات العودة.