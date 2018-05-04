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ملوح: مشاركتي في الوطني لا تمثل الشعبية وهي اجتهاد شخصي

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:22 - 04 مايو 2018
عبد الرحيم ملوح.JPG عبد الرحيم ملوح.JPG
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أكد القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عبد الرحيم ملوح، أن مشاركته في جلسة المجلس الوطني الفلسطيني الأربعاء الماضي "كان اجتهاداً شخصياً بصفته عضواً في اللجنة التنفيذية للمنظمة".

وأضاف ملوح في تصريح صحفي بعد أن أنهى المجلس أعماله فجر الْيَوْمَ الجمعة، أن "مشاركتي في تلك الجلسة كان اجتهاداً شخصياً بصفتي عضواً في اللجنة التنفيذية، وشعرت من واجبي أن أُقدم رسالتي لأعضاء المجلس وأنا أغادر موقعي في هذه الهيئة".

وقال ملوح، أن مشاركته الشخصية "لا تمثل الجبهة الشعبية التي قاطعت دورة المجلس، ولا تؤثر بأي شكلٍ من الأشكال على عمق انتمائي والتزامي وفخري بالجبهة، ولا على دعمي وإسنادي لموقفها وجهودها من أجل عقد مجلس توحيدي".

وأضاف "أُؤكد مجدداً على مواقفي التي سجلتها في رسالتي التي بعثت بها للمجلس الوطني أثناء انعقاده، والتي تضمنتها قرارات المجلس بما في ذلك التأكيد على حقوق الجبهة الشعبية في المجلس الوطني واللجنة التنفيذية".

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