إصابات بالاختناق في جمعة "عمال فلسطين"

أصيب العشرات من المواطنين بالاختناق الشديد ظهر اليوم الجمعة عقب اطلاق قوات الاحتلال وابلاً من قنابل الغاز السام تجاه المشاركين في مسيرات العودة على طول السياج الزائل شرق قطاع غزة.

ودعا عبد الجواد العطار عضو لجنة الاحتياجات في الهيئة الوطنية لمسيرة العودة، الشعب الفلسطيني إلى أوسع مشاركة في فعاليات جمعة عمال فلسطين للتأكيد على حق العودة إلى الأراضي المحتلة وكسر الحصار الإسرائيلي الخانق.

وكان الآلاف من المواطنين توافدوا إلى مخيمات العودة في الجمعة السادسة من مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار الإسرائيلي والتي أطلق عليها جمعة "عمال فلسطين".

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس استشهاد 45 مواطناً وإصابة أكثر من 6 ألاف برصاص الاحتلال الإسرائيلي منذ انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار في الثلاثين من آذار الماضي.