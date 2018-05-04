باحث فلسطيني يرد على صحفي "اسرائيلي" بإصدار كتاب حول تاريخ اليهود الاسود

ردا على الصحفي الصهيوني ( آسف وول ) الذي أصدر مؤخراً كتاباً بعنوان ( تاريخ الشعب الفلسطيني ) وقد تضمن الكتاب صفحات فارغة من باب اﻹستهزاء، قام الباحث الفلسطيني في الشأن الاسرائيلي، "عبدالله الشافعي" بإصدار كتاب بعنوان ( يهود العصر من الصفر إلى الصفر ).

ووضع الشافعي على غلاف الكتاب صورا من تاريخهم اﻷسود بدءً من السبي البابلي اﻷول مرورً تشريدهم في الغرب وألمانيا وصولا بحالة الرعب التي يحيوها في فلسطين واضطرارهم للإختباء في قنوات الصرف الصحي إبان الحرب اﻷخيرة على قطاع غزة .

كما أن غلاف الكتاب وصفحاته صممت باللون اﻷسود في إشارة لتاريخهم اﻷسود بداية من قتلهم ﻷنبيائهم وصولا لقتلهم المتعمد للأطفال .