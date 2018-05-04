اندلاع حريق في "اشكول" اثر استهدافه بطائرة ورقية

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن أضراراً كبيرة وقعت في المجلس الإقليمي "أشكول" عقب اندلاع حريقين في أراضيه الليلة الماضية، جراء استهدافها بالطائرات الورقية من قطاع غزة.

و بدأت قوات الاحتلال منذ الصباح بالاستنفار والانتشار على طول السياج الأمني مع قطاع غزة، و قامت بنشر قناصتها في المناطق المختلفة، وسط توقعات بارتكابهم لمجزرة جديدة وسقوط المزيد من الشهداء بنيرانهم.

وتوعد جيش الاحتلال في وقت سابق الطائرات الورقية التي يستخدمها الفلسطينيون لرد نيران الجيش، عن طريق تحميلها بالزجاجات الحراقة وتوجيهها للأراضي الإسرائيلية ومواقع جنود الاحتلال، وقال إنه سيتعامل مع تهديد "إرهاب الطائرات الورقية" كما يتعامل مع القذائف.