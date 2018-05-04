إصابة 3 جنود من جيش الاحتلال اثر انقلاب شاحنة عسكرية قرب غزة

ذكرت مصادر عبرية صباح يوم الجمعة، أن ثلاثة جنود من جيش الاحتلال إثر انقلاب شاحنة عسكرية قرب قطاع غزة .
وذكر موقع "واللا" العبري أن شاحنة عسكرية انقلبت في اللواء الجنوبي من قطاع غزة، مشيرا إلى أن الجنود يتعاملون مع الحدث في المكان".
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