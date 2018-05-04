القيادي المدلل يدعو الأمة لأخذ الدروس والعبر من أطفال وشيوخ غزة

دعا القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أحمد المدلل، الأمة إلى أخذ الدروس والعبر مما يسطره الفلسطينيون أطفالا وشيوخا ونساء بصدورهم العارية، وأن تتوجه بوصلتها من جديد نحو قضيتها المركزية فلسطين.

وشدد المدلل في تصريحات متلفزة، على وجوب تقديم الدعم لغزة وأهلها الذين يسطرون ملحمة بطولية بدمائهم ليعيدوا للأمة مجدها من جديد.

وقال :" على مدار الأسابيع السابقة تأكد للعالم كله ذلك الإصرار الذي يمتلكه الفلسطينيون على الاستمرار في مسيرة العودة الكبرى حتى تحقيق الأهداف التي وضعت لها".

وأضاف المدلل "كل جمعة تزداد الحشودات أكثر من سابقتها، وعندما يكون عنوان الجمعة السادسة "جمعة العمال" فإن ذلك يأتي في سياق تفاصيل القضية الفلسطينية ومفرداتها بدءا بيوم الأرض، مرورا بجمعة الشهداء والأسرى، وليس انتهاء بجمعة عمال فلسطين".

ونوه إلى أن هذه الشريحة المهمة التي يفترض أن نقدم لها كل تكريم وتقدير، وهي التي عانت كثيرا سنين طويلة، مشيراً إلى أهمية استمرار الحشودات الشعبية للتأكيد على أن شعبنا لن تثني عزيمته، وهو ماض في طريق المواجهة والاشتباك.

وتحدث المدلل عن إبداعات شعبنا بالطائرات الورقية و"الكاوشوك" - التي أربكت العدو المحتل على كل المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية -، فيما مقدرات الأمة العربية والإسلامية لم تستطع أن تهز شعرة في جسد الاحتلال الإسرائيلي.