محلل: خطاب الرئيس عباس يحمل لهجة تصالحية و تصب بالاتجاه الصحيح

اعتبر الكاتب و المحلل السياسي، حسن لافي أن خطاب السيد الرئيس ابو مازن يحمل لهجة تصالحية مع غزة , من خلال وعوده بإعادة رواتب موظفي غزة، لافتاً الى أن هذا من شأنه انقاذ الاوضاع الاقتصادية الكارثية التي يعاني منها القطاع.

و أوضح لافي في حديث لــ وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أن في السياسة هذه اشارات مهمة يجب البناء عليها.

و قال الكاتب: "بعيدا عن السياقات الاشكالية التي جاءت بها و البيئة المتوترة المرافقة لها ,فإن تصريحات الرئيس عباس خطوة بالاتجاه الصحيح، لكنها تحتاج إلى تعزيز من اجل بناء المشروع الوطني الفلسطيني الجامع، من خلال دعم صمود اهل غزة ورفع أي خطوات سابقة تزيد من معاناتهم".

و لفت الى أنه يجب تعزيز هذه الخطوات من خلال الدعوة فورا لاجتماع جامع للفصائل والقوى لتسريع خطوات اعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية كما تم التوافق عليها في اتفاقات القاهرة ٢٠١١, ٢٠٠٥, واجتماع بيروت ٢٠١٧ لكي تكون نواة الاجماع الوطني الحقيقي ومن ثم اتمام اتفاقات المصالحة، وتمكين حكومة الوفاق بكل ما يلزمها لمباشرة عملها في غزة كما تم الاتفاق عليه في اتفاق المصالحة في شهر اكتوبر الماضي.

و وفقاً للكاتب، فما تحدث به الرئيس مازال في اطار الوعود، معبراً عن أمله في أن يتم تطبيقه على أرض الواقع بشكل سليم بعيدا عن التلاعب بالألفاظ كما حدث عندما تم انزال نصف الراتب لموظفي غزة رغم الاعلان عن صرف الراتب

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس: "إن الحكومة لم تتمكن من دفع رواتب الموظفين في قطاع غزة الشهر الماضي لأسباب فنية، وليس عقاباً كما يدعي البعض"، لافتاً إلى أن هذه الرواتب ستصرف اعتباراً من الغد.

وأضاف الرئيس عباس، خلال كلمته باختتام اجتماع المجلس الوطني: "لا أقبل كلمة إجراءات عقابية أو عقوبات، فلا يوجد من يعاقب شعبه، وإنما هي إجراءات فنية.

وتابع: "تأخرنا الشهر الماضي عن صرف الرواتب، ولكن من غداً ستصرف الرواتب، ولكن عليكم التحدث بأسباب الانقسام، ويجب أن يكون لدينا الجرأة لنقول من هو المخطئ".

وفي السياق، قال الرئيس: "حماس والجهاد الإسلامي والمبادرة والجبهة الشعبية، يستحقون أن يكون لها مقاعد في المجلس الوطني"، مضيفاُ: "من أجل الوحدة الوطنية، سنخترع لهم مقاعد داخل المجلس".

إلى ذلك، أكد الرئيس، أن المجلس قرر تسمية الأسيرة الطفلة عهد التميمي، كعضو شرف في المجلس.