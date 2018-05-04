ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

برهوم: لن نعترف بمخرجات اجتماع المجلس الوطني و نتائجه

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:35 - 04 مايو 2018
فوزي برهوم فوزي برهوم
مشاركة

‏استهجن الناطق باسم حركة حماس، فوزي برهوم بمخرجات اجتماع المجلس الوطني الذي عقد في رام الله خلال الأيام الماضية.

و قال برهوم في تصريح له اليوم الجمعة: "إن مجلس الانفصال والاقصاء  الذي عقده الرئيس محمود عباس وفريقه وغامر فيه  بمنظمة التحرير الفلسطينية من أجل حماية رؤيته السياسية التي ثبت فشلها، لا نعترف بمخرجاته ونتائجه وافتقرت للبعد القانوني والديمقراطي".

و أضاف: "بعد إفشاله كل جهود تحقيق الوحدة ،جلب عباس عددا ممن يجيدون التصفيق وشكل لجنة تنفيذية على هواه ومزاجه جاهزة لتمرير أي مشاريع تصفيوية وبما فيها صفقة القرن والتي بدأها بحصار غزة ومحاربة المقاومة واستمرار التنسيق الامني و منع شعبنا من الخروج في الضفة لمواجهة قرارات ترامب".

متعلقات