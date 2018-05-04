برهوم: لن نعترف بمخرجات اجتماع المجلس الوطني و نتائجه

‏استهجن الناطق باسم حركة حماس، فوزي برهوم بمخرجات اجتماع المجلس الوطني الذي عقد في رام الله خلال الأيام الماضية.

و قال برهوم في تصريح له اليوم الجمعة: "إن مجلس الانفصال والاقصاء الذي عقده الرئيس محمود عباس وفريقه وغامر فيه بمنظمة التحرير الفلسطينية من أجل حماية رؤيته السياسية التي ثبت فشلها، لا نعترف بمخرجاته ونتائجه وافتقرت للبعد القانوني والديمقراطي".

و أضاف: "بعد إفشاله كل جهود تحقيق الوحدة ،جلب عباس عددا ممن يجيدون التصفيق وشكل لجنة تنفيذية على هواه ومزاجه جاهزة لتمرير أي مشاريع تصفيوية وبما فيها صفقة القرن والتي بدأها بحصار غزة ومحاربة المقاومة واستمرار التنسيق الامني و منع شعبنا من الخروج في الضفة لمواجهة قرارات ترامب".