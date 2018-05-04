الرئيس عباس : نحن لا نعاقب غزة وراتب ابريل غدا وتأخر صرفه فني

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس: "إن الحكومة لم تتمكن من دفع رواتب الموظفين في قطاع غزة الشهر الماضي لأسباب فنية، وليس عقاباً كما يدعي البعض"، لافتاً إلى أن هذه الرواتب ستصرف اعتباراً من الغد.

وأضاف الرئيس عباس، خلال كلمته باختتام اجتماع المجلس الوطني: "لا أقبل كلمة إجراءات عقابية أو عقوبات، فلا يوجد من يعاقب شعبه، وإنما هي إجراءات فنية.

وتابع: "تأخرنا الشهر الماضي عن صرف الرواتب، ولكن من غداً ستصرف الرواتب، ولكن عليكم التحدث بأسباب الانقسام، ويجب أن يكون لدينا الجرأة لنقول من هو المخطئ".

وفي السياق، قال الرئيس: "حماس والجهاد الإسلامي والمبادرة والجبهة الشعبية، يستحقون أن يكون لها مقاعد في المجلس الوطني"، مضيفاُ: "من أجل الوحدة الوطنية، سنخترع لهم مقاعد داخل المجلس".

إلى ذلك، أكد الرئيس، أن المجلس قرر تسمية الأسيرة الطفلة عهد التميمي، كعضو شرف في المجلس.