معاريف تكشف عن جزء من "صفقة القرن"

ذكرت صحيفة معاريف العبرية أنها حصلت على بعض تفاصيل خطة الرئيس الأمريكية، دونالد ترامب لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي والمعروفة " بصفقة القرن ".

ووفقا لمعاريف، فقد عرض الامريكيون على وزير الحرب افيغدور ليبرمان الاسبوع الماضي خلال زيارته لواشنطن تفاصيل صفقة القرن و التي تشمل تنازلات "اسرائيلية" كبيرة، حيث تم تسليم مسودة صفقة القرن لــ "إسرائيل" وحثها على أن تقبل بالتنازلات بالخطة.

و وفقاً للخطة، أولاً تقوم "اسرائيل" بتسليم السلطة الفلسطينية المسؤولية عن مناطق شعفاط وجبل المكبر و العيسوية وابو ديس، مما يحول شرقي القدس لعاصمة فلسطين وتكون الاربعة احياء تحت السيادة الفلسطينية، وبذلك يتم فصل شرقي القدس عن غربها.

ثانيا، وعدت الولايات المتحدة "اسرائيل" الحصول على الدعم الكامل من البيت الابيض بما يتعلق بالجهود المبذولة في برنامج ايران النووي، وتوفير غطاء دولي لــ "إسرائيل" ان قررت مهاجمة ايران بشكل مباشر، كما تقدم ادارة ترامب دعم عسكري غير محدود لــ "اسرائيل"، ومنحها اسلحة متطورة.

وعلمت الصحيفة أن "إسرائيل وعدت بتأييد غير متحفظ من جانب البيت الأبيض في كل ما يتعلق بالجهود ضد النووي الإيراني، بينما ستدعم واشنطن إسرائيل إذا ما قررت العمل ضد إيران بشكل مباشر، وكنتيجة لذلك ستكون عرضة لتنديدات دولية".

وكانت تقارير صحفية نشرت تصريحات لدبلوماسي فرنسي في شباط/فبراير الماضي، قال فيها إن "خطة ترامب ستتضمن إقامة دولة فلسطينية مجردة من السلاح على نحو 40 بالمئة من أراضي الضفة الغربية وشرقي القدس".

ورفض مكتب ليبرمان الرد على ما نشر، وفقاً للصحيفة العبرية.