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انضمام 35 عضواً جديداً للمجلس الوطني الفلسطيني

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:10 - 04 مايو 2018
جلسة المجلس الوطني 23 جلسة المجلس الوطني 23
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جرى فجر اليوم الجمعة في ختام أعمال الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الوطني الفلسطيني، التوافق على 35 عضوا من أعضاء المجلس الوطني للانضمام إلى المجلس المركزي، وهم:

محمد حسين، عبد الله واصف الكاهن، محمد سعيد صلاح، الأب عبد الله جوليو، يوسف سلامة، متري الراهب، نور الإمام، علي معروف، علي الصالح، حنا غازي حنانينا، داوود الزير، رمزي خوري، محمد مصطفى، منيب المصري، طارق العقاد، سامر خوري، ميشيل الصايغ، محمد أبو رمضان، مأمون أبو شهلا، عمر الغول، كمال الشرافي، محسن أبو رمضان، عاطف أبو سيف، أكرم هنية، رامي الحمد الله، رياض المالكي، نبيل الجعبري، نبيل قسيس، أحمد جميل عزم، اسحق سدر، رياض منصور، عماد الخطيب، علا عوض، فيحاء عبد الهادي، عبد القادر فيصل الحسيني، جورج جقمان، عبد الإله الأتيرة.

 

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