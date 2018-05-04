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دعوات للمشاركة الواسعة

جماهير غزة تستعد للمشاركة في جمعة "عمال فلسطين"

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 07:49 - 04 مايو 2018
مسيرة العودة مسيرة العودة
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يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة، للمشاركة في جمعة "عمال فلسطين" ضمن مسيرات العودة التي ينظمها المواطنون للأسبوع السادس على التوالي.

و دعا عضو اللجنة التنسيقية العليا لمسيرات العودة محمد الحرازين، إلى أوسع مشاركة في فعاليات "جمعة عمال فلسطين" ، مؤكدًا على أهمية مضاعفة الجهود وتركيزها لنصل إلى تحقيق كامل أهدافنا.

وقال الحرازين في تصريحٍ له ظهر الخميس: " إن اختيار اسم "جمعة عمال فلسطين" يحمل رسالة تقدير لهذه الشريحة التي لها باعٌ كبير في مسيرة البناء والنهضة والنضال الوطني".

وأوضح أن برنامج فعاليات اليوم الجمعة، سيبدأ الساعة 3:30 مساءً، وسيتخلله كلمات سياسية، وأخرى لنقابات عمالية، وبرامج وفقرات فنية هادفة، حتى الساعة 7:00 مساءً، حيث سيعقد مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية العليا.

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