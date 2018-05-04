طقس فلسطين: أجواء شديدة الحرارة و جافة

توقعت الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو اليوم الجمعة شديد الحرارة وجافاً ومغبرا، و يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية.

وفي ساعات المساء و الليل تكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

أما يوم غدٍ السبت، فيكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

و يكون الجو الأحد غائماً جزئياً ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين ، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

و تحذر دائرة الارصاد الجوية الاخوة المواطنين خاصة يومي الخميس والجمعة من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.