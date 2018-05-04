عباس رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

أُعلن فجر اليوم الجمعة عن انتخاب رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عبس رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، و ذلك في ختام اعمال دورة المجلس الوطني الذي عقدت في رام الله.

و فيما يلي اسماء اعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة لمنظمة التحرير التي تم التوافق عليها في اجتماعات المجلس الوطني وهم:

1. الرئيس محمود عباس

2.د.صائب عريقات

3.عزام الاحمد

4. د.حنان عشراوي

5. تيسير خالد

6. بسام الصالحي

7. احمد مجدلاني

8. فيصل كامل عرنكي

9.صالح رافت

10.واصل ابو يوسف

11. زياد ابو عمرو

12. علي ابو زهري

13. عدنان الحسيني

14.احمد بيوض التميمي

15. احمد ابو هولي