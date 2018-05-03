خفّفوا من تناول الكافيين قبل شهر رمضان

نظراً لأنّ الكافيين تُعتر مادةً تسبّب الإدمان لكلّ من يعتاد على تناولها، فإنّها تؤدّي إلى الكثير من الأعراض المزعجة خلال شهر رمضان.

لذلك، من الجيّد العمل على التخفيف من تناول الكافيين قبل شهر رمضان تجنّباً للآثار الجانبيّة التي قد تسبّبها، ونذكر في هذا الموضوع من موقع صحتي أبرز فوائد هذا الأمر.

الوقاية من الصّداع الشديد إن التغيّرات المفاجئة التي تطرأ على المدمنين على القهوة أو الشاي أو غيرها من المشروبات التي تحتوي على الكافيين جراء الصيام في شهر رمضان، تؤدّي إلى حالاتٍ من الصّداع الشّديد لانقطاع هذه المادة عنهم بشكلٍ مفاجئ ولساعاتٍ طويلة، خصوصاً في الأيّام الأولى.

لذلك، فإنّ العمل على التخفيف من تناول هذه المادة قبل شهر رمضان، يقي بالطّبع من هذا الصّداع الذي قد يُعيق المهمّات اليوميّة. التخفيف من القلق والتوتّر عندما يعتاد الجسم على مادةٍ ما ويُجبر على التوقّف عنها فوراً، فإنّ ردّة فعله ستكون عكسيّة عن طريق التوتّر المتزايد والقلق الدائم طالما أنّ المادة غير موجودة في الجسم.

من أجل الوقاية من هذا الأمر، لا بدّ من تعويد الجسم على التخفيف من الكافيين بشكلٍ تدريجي كي لا يتمّ التوقّف عن تناولها فوراً.

تغيير نمط الحياة يُعتبر ذلك من أبرز فوائد التّخفيف من الكافيين قبل شهر رمضان، لأنّ التّقليل من الكافيين يُمكن أن يكون فرصةً جيّدة لإصلاح نمط الحياة بشكلٍ عام.

تحسين نوعيّة النّوم لا شكّ في أنّ التخفيف من الكافيين قبل شهر رمضان، يُعتبر فرصةً هامّة لتحسين نوعيّة النوم التي تتأذّى جراء الصيام المتّبع خلال هذا الشهر المبارك لساعاتٍ طويلة.

حماية الجهاز الهضمي لا شكّ من أنّ تناول الكافيين على معدةٍ خاوية يسبّب حرقة المعدة ويؤذي الجهاز الهضمي، لذلك يُنصح بالتقليل من هذه المادة قبل شهر رمضان لكي يعتاد الجسم على كمّيةٍ معيّنة ومحدّدة من الكافيين خلال هذا الشهر لا تسبّب أيّ أذى عند تناولها بعد الإفطار. بعد قراءة هذه السّطور، لا بدّ من التخفيف من تناول القهوة والشاي وكلّ المشروبات التي تحتوي على الكافيين وانتهاز الفرصة للعمل على تحسين نمط الحياة والصحّة العامة قبل شهر رمضان المبارك.