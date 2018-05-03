تصميم سناب شات يهبط بأسهم الشركة

انخفض سعر أسهم تطبيق سناب شات اليوم الأربعاء بعد تقرير أرباح الربع الأول بما يزيد على 15%، أو ما يقرب من سدس قيمته.

وعلى الرغم من أن تطبيق التواصل الاجتماعي تمكن من رفع عدد مستخدميه على مستوى العالم إلى 4 ملايين أو ما شابه منذ الربع الماضي، فإنه لم يتمكن من تحقيق أرباح مالية كبيرة من كل مستخدم.

ووفقا لموقع ذا فيرج الأمريكي، تمكنت الشركة من الحصول على 1.53 دولار من كل مستخدم على مستوى العالم، أو 286 مليون دولار كعائدات إجمالية. وخلال الربع الحالي، انخفض هذا الرقم إلى 1.21 دولار لكل مستخدم و231 مليون دولار كعائدات إجمالية.

وحسب المدير المالي للشركة، درو فوليرو، فمن المتوقع أن تهبط عائدات سناب شات أكثر من ذلك في الربع الثاني من هذا العام.

وأضاف: "بينما نفكر في معدلات نمو العائدات عام بعام، نخطط إلى معدل نمو ربحية سهم Q2 للتباطؤ بصورة ملحوظة من مستويات Q1".

لكن لا يزال ذلك نموا كبيرا مقارنة بالعام الماضي عندما بلغت عائدات سناب شات الربع السنوية 150 مليون دولار. وجاءت هذه الأخبار السيئة بعد أداء جيد على نحو مفاجئ من سناب شات العام الماضي، حيث زاد عدد مستخدميه وارتفعت عائداته بصورة كبيرة، وارتفع سعر الأسهم بنسبة 25% نتيجة لذلك.

وتزامن انخفاض النمو في العائدات مع تنفيذ سناب شات لتصميم جديد للتطبيق الخاص به، والذي قال عنه إنه سيساعد المستخدمين في الفصل بين حياتهم الشخصية والمحتوى المصنف.

لكن ثار مستخدمو التطبيق ضد التصميم الجديد وقدموا عريضة في جهد لجعل الشركة تعيد التصميم القديم.

وأقر الرئيس التنفيذي إيفان شبيجل بعدم سعادة المستخدمين وقال: "تغيير بهذا الحجم الكبير لسلوك موجود جاء معه بعض الاضطرابات، لاسيما بسبب التكرار المرتفع للمشاركة اليومية لمجتمعنا".

وأضاف أن الفريق يركز الآن على تحقيق الاستفادة القصوى من التصميم مثل وضع الـStories الخاصة بالمبتكر والـStories الخاصة بالأصدقاء في الجهة اليمنى من الكاميرا، كما أشار أيضا إلى أن الفريق يعمل على تطبيق الأندرويد الخاص به الذي لا يزال ضعيفا، على حد قوله.