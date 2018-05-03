ضابط "اسرائيلي": أي طبق ورقي يخترق مجال غلاف غزة سنسقطه بطائرات حقيقية

ذكرت القناة الثانية العبرية بأن جيش الاحتلال على حدود غزة قرر تصعيد الوضع ضد مطلقي الطائرات الورقية التي ادت لحرق الاف الدونمات الزراعية في الحقول التابعة للكيبوتسات الاسرائيلية المجاورة لقطاع غزة، حيث الحقت خسائر بملايين الشواكل.

ووفقا لضابط عسكري "اسرائيلي"، فالجيش سيطلق النار نحو مطلقي الاطباق الورقية، كما سيستخدم الجيش طائرات مسيرة لاعتراض الاطباق الورقية و اسقاطها فوق اراضي القطاع قبل ان تدخل للمجال الجوي لمستوطنات غلاف غزة.

ووفقا للضابط، فإن ظاهرة الأطباق الورقية أصبحت عمل "ارهابي" وتهديد، فكما يرد الجيش على اطلاق الصواريخ من قطاع غزة سيرد ايضا ضد مطلقي الاطباق الورقية.

من جانب اخر اجرى وزير الحرب افيغدور ليبرمان، جولة مكالمات هاتفية مع رؤساء الكيبوتسات المجاورة لقطاع غزة، والذين طالبوه بإيجاد حل سريع للأطباق الورقية التي كبدتهم خسائر فادحة.

ووفقا للضابط، فسوف يتم تركيب عدسة بندقية على بنادق القناصة ايضا لإصابة الاطباق الورقية، وهي في الجو.

و تعتمد العدسة على منظومة " مطلق النار الذكي"، حيث تصيب الهدف على بعد 100 متر جواً.

ومن المتوقع ان يتم توزيع 250 عدسة على الجنود القناصة المتمركزين على حدود قطاع غزة.