ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

"إسرائيل" توقف إدخال السيارات إلى غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:04 - 03 مايو 2018
ادخال سيارات لغزة ادخال سيارات لغزة
مشاركة

قالت جمعية مستوردي المركبات في غزة أن "إسرائيل" أوقفت إدخال السيارات الى القطاع رغم انقضاء عطلة الأعياد اليهودية.

وقالت الجمعية في بيان صحفي لها اليوم الخميس، "رغم وجود 88 سيارة في معبر بيت حانون- ايرز بانتظار الإدخال الى غزة قبل عطلة الأعياد اليهودية الا اننا فوجئنا بأن إسرائيل لم تدخل السيارات كعادتها يوم الاحد بعد انقضاء عطلة الأعياد واعتقدنا في البداية أن السيارات غير جاهزة للإدخال من ناحية الفحص الأمني ولكن بعد الاستفسار من وزارة النقل والمواصلات برام الله أكدوا أن الإدخال متوقف دون ذكر الأسباب".

متعلقات