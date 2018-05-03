"إسرائيل" توقف إدخال السيارات إلى غزة

قالت جمعية مستوردي المركبات في غزة أن "إسرائيل" أوقفت إدخال السيارات الى القطاع رغم انقضاء عطلة الأعياد اليهودية.

وقالت الجمعية في بيان صحفي لها اليوم الخميس، "رغم وجود 88 سيارة في معبر بيت حانون- ايرز بانتظار الإدخال الى غزة قبل عطلة الأعياد اليهودية الا اننا فوجئنا بأن إسرائيل لم تدخل السيارات كعادتها يوم الاحد بعد انقضاء عطلة الأعياد واعتقدنا في البداية أن السيارات غير جاهزة للإدخال من ناحية الفحص الأمني ولكن بعد الاستفسار من وزارة النقل والمواصلات برام الله أكدوا أن الإدخال متوقف دون ذكر الأسباب".