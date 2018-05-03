إصابة طفل واعتقال والدة أسير من العيسوية

أصيب طفل فلسطيني خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال، اليوم الخميس، لبلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، في الوقت الذي اعتقل فيه الاحتلال والدة أسير فلسطيني.

وقال عضو لجنة المتابعة في العيسوية، رائد أبو ريالة "العيساوي": "إن قوة عسكرية كبيرة اقتحمت منزل المواطن توفيق محيسن، في حين اعتقلت مخابرات الاحتلال زوجته حياة (43 عاماً) عقب استدعائها للتحقيق على خلفية اعتقال نجلها إسماعيل الموقوف منذ 10 أيام.

وشهدت البلدة مواجهات عنيفة مع الاحتلال، أصيب خلالها أحد الأطفال (لم تحدد هويته) بشظايا قنابل الصوت الحارقة.