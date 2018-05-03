يديعوت تكشف عن مخاطر كبيرة نجمت عن الطائرات الورقية

زعم المراسل الصحفي في موقع "يديعوت أحرنوت" متان تسوري بأن جيش الاحتلال نجح في الوصول إلى حلول تكتيكية لظاهرة الطائرات الورقية التي يستخدمها الفلسطينيين لحرق الحقول الزراعية على الحدود مع قطاع غزة.

ووفقا لموقع "روتر العبري" فإن الحديث يدور عن وسائل جديدة سيشرع جيش الاحتلال باستخدامها خلال الأيام المقبلة من أجل القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.

وأضاف تسوري في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي على التويتر بأن سياسة احتواء واستيعاب هذه الظاهرة قد انتهت، وذلك نظرا للمخاطر الكبيرة والضخمة التي نجمت عن هذا التهديد الذي أصبح الأن في سلم الأولويات العسكرية للجيش الإٍسرائيلي.

وفي سياق منفصل قامت قوات الهندسة العسكرية التابعة للجيش خلال الأيام الأخيرة الماضية بالتوغل داخل حدود القطاع لنشر الأسلاك الشائكة للحيلولة دون نجاح المتظاهرين من اختراق الحدود في مظاهرات يوم غد.