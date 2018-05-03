وزير الأوقاف: النهوض بالعلم الشرعي في فلسطين واجب شرعي وسياسي

قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس إن النهوض بالعلم الشرعي واجب شرعي وسياسي لأهميته الكبيرة بتصويب الخطاب الديني بالشكل الذي يمثل الإسلام الوسطي والمعتدل في ظل ازدياد حالات التطرف في العالمين العربي والإسلامي.

جاء ذلك خلال حفل تكريم مدرسة ذكور طولكرم الشرعية الثانوية للطلبة المتفوقين.

وأشار ادعيس إلى أن الأوقاف تولي أهمية للتعليم الشرعي وتطوير الكليات والمدارس الشرعية التابعة للوزارة، من حيث إعداد المناهج الخاصة به، والحصول على موافقة المؤسسات الرسمية كالتعليم العالي.

ووعد الطلبة بإتاحة المجال لهم لإكمال تعليمهم الأكاديمي من خلال المنح التي تقدم للوزارة من المؤسسات الدينية التعليمية في الدول العربية والإسلامية والكليات والجامعات التابعة للوزارة.

وفي سياق منفصل، كرمت مديرية التربية والتعليم في جنين، اليوم الخميس، الطلبة الحافظين لأجزاء من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

وشارك في التكريم ممثل محافظة جنين أحمد القسام، ومدير التربية والتعليم طارق علاونة، ومدير الأوقاف صلاح جودة، ومدير الأمن الوقائي العميد مهند أبو علي، وعدد من ممثلي الأجهزة الأمنية.

وأكد المتحدثون أهمية التركيز على علم القرآن في تربية الجيل على مبادئ الإسلام الحنيف.

يذكر أن المتسابقين كانون يمثلون المراحل التعليمية الأولى والأساسية والثانوية من كلا الجنسين.