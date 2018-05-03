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جيش الاحتلال يفرج عن راعي لبناني مخطوف

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:22 - 03 مايو 2018
جيش الاحتلال يفرج عن راعي لبناني مخطوف جيش الاحتلال يفرج عن راعي لبناني مخطوف
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أفرج الجيش الاسرائيلي اليوم الخميس عن الراعي اللبناني اسماعيل صعب (60 عاما) الذي كانت دورية اسرائيلية قد خطفته عصر يوم أمس الأربعاء، من خراج بلدته شبعا في القطاع الشرقي بجنوب لبنان.

وقالت مصادر أمنية في الجيش والأمن العام اللبناني لوكالة أنباء (شينخوا) إن عملية الافراج تمت في محيط بلدة شبعا وأن الجيش الاسرائيلي سلم المخطوف إلى قوات الامم المتحدة العاملة بجنوب لبنان "يونيفيل".

وأضافت المصادر إن قوات اليونيفيل سلمت بدورها الراعي إلى مخابرات الجيش اللبناني التى نقلته إلى أحد المراكز الامنية للتحقيق معه في ظروف اختطافه واحتجازه.

يذكر أن الجيش الاسرائيلي يعمد إلى اطلاق النار على الرعاة حينا ويعمد إلى خطفهم حينا آخر لمنعهم من التجول في المناطق المطلة على مواقعه في المنطقة الحدودية.

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