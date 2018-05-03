الشبيبة الفتحاوية في جنين تعلن انسحابها من الانتخابات

أعلنت الشبيبة الفتحاوية في محافظة جنين شمال الضفة المحتلة الاطار الطلابي لحركة فتح، اليوم الخميس، انسحابها من انتخابات مجلس اتحاد الطلبة في الجامعة العربية الأمريكية، وجامعة فلسطين التقنية (خصوري)، ومقاطعة جميع فعاليات حركة الشبيبة في جميع جامعات الوطن ابتداء من جامعة بيرزيت.

وأوضح رئيس مجلس اتحاد طلبة الجامعة الامريكية في جنين، علي كميل "أن الازمة بدأت منذ ان تم عقد اجتماع بين رؤساء اتحاد الطلبة في الجامعات، وتم الاتفاق ان يكون هناك تجديد لملف مجلس الشبيبة وتشكيل لجنة تحضيرية، وانتخابات واعادة هيكليته"، مبيناً أن ما جرى بعد ذلك لم يكن وفق ما تم التوافق عليه "حيث جرى تهميش واضح، فقد تم تحديد لجنه تحضيرية دون استشارة الجميع وتم فرضها علينا، والمسؤول عنها هو المكلف بالملف العام للاتحاد العام لطلبة فلسطين "فهمي زعارير"".

وأضاف كميل: "قدمنا اعتراضا واحتجاجا على هذا الامر وطالبنا بأن نكون ضمن اللجنة التحضيرية التي جرى تشكيلها وبالتحديد كشبيبة جنين في الجامعة في الجامعة الأمركية، لكن لم يتم التجاوب مع الموضوع".

وجاء في بيان الشبيبة: "لقد نفذ الصبر وطال الانتظار، وقد حان الوقت لكشف الأوراق وإيقاف المتعجرفين عند حدهم، ولتكن رسالتنا للوطن أجمع أن شبيبة جنين بشكل عام وشبيبة الجامعة العربية الأمريكية بشكل خاص خط أحمر".

وفيما يلي نص البيان الصادر عن الشبيبة الطلابية في جنين

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى " وليعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون " صدق الله العظيم

يا جماهير شعبنا العظيم ، يا أبناء فلسطين الأبية ....

نحييكم بتحية القدس العاصمة الأبدية لفلسطين ، بتحية الشهداء و الأسرى و الجرحى ، نحييكم بتحية النضال .

لقد نفذ الصبر و طال الانتظار، و قد حان الوقت لكشف الأوراق و إيقاف المتعجرفين عند حدهم، و لتكن رسالتنا للوطن أجمع أن شبيبة جنين بشكل عام و شبيبة الجامعة العربية الأمريكية بشكل خاص خط أحمر، لن نسمح للفئات الضالة المذكورة في بياناتنا و رسائلنا السابقة بأن تستهين بنا و تستمر في تهمشينا ، و إننا نصر على مطالبنا و على موقفنا في مقاطعة جميع فعاليات حركة الشبيبة في جميع جامعات الوطن ابتداء من جامعة بيرزيت ، و كما نعلن الانسحاب من انتخابات مجلس إتحاد الطلبة في الجامعة العربية الأمريكية و جامعة فلسطين التقنية (خصوري) ، بالإضافة إلى استقالة كل من الأخوة محمد ارشيد و أحمد الحيفاوي من سكرتاريا الشبيبة في مفوضية التعبئة و التنظيم .

و إنّنا نحمل هذه الأزمة و نتائجها للمكلف بمتابعة ملف الإتحاد العام لطلبة فلسطين في مفوضية المنظمات الشعبية فهمي الزعارير .

و نحن على ثقة بسيادة الرئيس محمود عبّاس و نؤكد على شرعيته و نؤكد على شرعية المجلس الوطني و نناشد سيادته للتدخل و إنصافنا كجزء لا يتجزء من أبناء هذا الوطن الأبي و إيقاف هذه الفئات الضّالة عند حدها.

حركة الشبيبة الفتحاوية-محافظة جنين