انفجار قذيفة هاون شرق الوسطى والسبب طائرة ورقية

انفجرت ظهر اليوم الخميس قذيفة هاون شرق المحافظة الوسطى قرب (السياج الزائل) بين قطاع غزة والأراضي المحتلة عام 48 دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الاحتلال "الإسرائيلي".

وأفاد مراسلنا نقلاً عن شهود عيان أن انفجاراً كبيراً سمع قرب السياج الزائل شرق الوسطى، مبيناً أن الانفجار كان بسبب قذيفة هاون من مخلفات التصعيد بين المقاومة والاحتلال انفجرت بعد اقتراب الحرائق منها.

يُشار إلى أن حرائق كبيرة تندلع في الاحراش "الإسرائيلي" بشكل يومي بفعل الطائرات الورقية الحارقة التي يطلقها المواطنون الفلسطينيون تجاه الأراضي المحتلة كأسلوب بسيط في مواجهة قناصة الاحتلال التي تسببت باستشهاد أكثر من 46 مواطناً وإصابة أكثر من 5 آلاف أخرين دون ان يشكلوا أي خطرٍ عليهم.