"الشاباك" يزعم اعتقال خلية تنقل أموالًا لحماس بالضفة



أعلن جهاز الأمن العام "الإسرائيلي" (الشاباك)، اليوم الخميس، أنه "كشف" عن خلية في مدينة رام الله بزعم قيامها بنقل وتوزيع أموال لصالح حركة "حماس" في الضفة المحتلة.

وبحسب الشاباك، فإن عمر كسواني، وهو رئيس مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت، والذي اختطف على يد قوة خاصة في جيش الاحتلال، في السابع من الشهر الماضي من داخل حرم الجامعة، كان من ضمن الخلية التي نقلت أموالا بمئات الآلاف من الدولارات لصالح نشاطات حماس.

وادعى الجهاز أن الخلية كان يديرها الأسير المحرر في صفقة شاليط والمبعد إلى قطاع غزة ياسين ربيع إلى جانب نشطاء من حركة حماس في تركيا.

وأشار إلى أن غالبية الأموال كانت مخصصة لنشاطات حماس داخل جامعة بيرزيت.