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الاحتلال يماطل في تقديم العلاج للأسير براء عيسى

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:29 - 03 مايو 2018
تعبيرية تعبيرية
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قال الأسير براء عيسى (21 عاما) من بلدة عناتا لمحامي نادي الأسير الفلسطيني خلال زيارة أجراها له في معتقل "نفحة"، "إن إدارة معتقلات الاحتلال تُماطل في تقديم العلاج اللازم له وأنه يواجه أوضاعا صحية صعبة جراء ذلك."

ويعاني الأسير عيسى من إصابة سابقة بالرصاص في بطنه تعرض لها قبل اعتقاله، وتسببت له بمشاكل صحية مزمنة وهو بحاجة لإجراء عملية جراحية على إثرها، ووفقا للأسير عيسى فإنه لا يزال يعاني جراء ذلك من أوجاع وآلام دائمة؛ بالمقابل فإن العلاج الوحيد الذي تُقدمه إدارة معتقلات الاحتلال له هي المسكنات.

ووفقا لشهادة الأسير عيسى للمحامي، وحسب بيان لنادي الأسير، فقد ذكر أنه تعرض لعملية تعذيب من قبل قوات الاحتلال أثناء اعتقاله في شهر تشرين الثاني 2017، حيث تعمد جنود الاحتلال بضربه على مكان إصابته في بطنه، وفي شهر شباط 2018 خاض الأسير عيسى إضرابا عن الطعام استمر لمدة (11) يوما رفضا لاعتقاله.

يُشار إلى أن الأسير عيسى لا يزال موقوفا.

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