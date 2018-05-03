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"إسرائيل" توقف ادخال السيارات الى غزة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:16 - 03 مايو 2018
سيارات سيارات
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قالت جمعية مستوردي المركبات في غزة أن "إسرائيل" اوقفت إدخال السيارات الى القطاع رغم انقضاء عطلة الأعياد اليهودية.

وقالت الجمعية في بيان صحفي لها اليوم الخميس رغم وجود 88 سيارة في معبر بيت حانون- ايرز بانتظار الإدخال الى غزة قبل عطلة الأعياد اليهودية الا اننا فوجئنا بأن إسرائيل لم تدخل السيارات كعادتها يوم الاحد بعد انقضاء عطلة الأعياد واعتقدنا في البداية أن السيارات غير جاهزة للإدخال من ناحية الفحص الأمني ولكن بعد الاستفسار من وزارة النقل والمواصلات برام الله أكدوا أن الإدخال متوقف دون ذكر الأسباب.

وكانت الجمعية قد أرسلت عدة كتب لوزارة المواصلات والشؤون المدنية مطالبة التدخل منهم لإدخال المركبات حيث أن بقاء السيارات يكبد التجار خسائر فادحة.

وطالبت الجمعية كل الجهات المسؤولة بالتدخل للسماح بإدخال السيارات المحجوزة في معبر ايرز والتي لا تزال في الموانئ الاسرائيلية وعددها يقارب ٣٠٠ سيارة تدفع ارضيات وخلافه.

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