أمريكا توزع دعوات لحفل افتتاح سفارتها في القدس

ذكر موقع (واللا) "الإسرائيلي" أن السفير الأمريكي في "إسرائيل" دافيد فريدمان، بدأ بتوجيه رقاع الدعوة للشخصيات، التي ستحضر حفل افتتاح سفارة بلاده في القدس.

واشار الموقع إلى أن طاقم السفارة الأمريكية، اقترب من إنهاء الاستعدادات النهائية، لنقل السفارة إلى حي (أرنونا) في مدينة القدس، والتي من المقرر، أن يتم افتتاحها في الرابع عشر من الشهر الجاري.

وتشهد منطقة السفارة بحسب الموقع استعدادات مكثفة، تمهيدًا لحفل الافتتاح، وأن قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية والأمن، بدأت بالعمل على تأمين المنطقة، ومحيطها استعدادًا للاحتفال، حيث ستعمل السفارة بشكل جزئي، بسبب عدم وجود جدار أمني مناسب.