16حريقاً منذ 48 ساعة في غزة.. الدفاع المدني يحذر من وقوع المزيد بفعل الحرارة

حذرت مديرية الدفاع المدني بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة من ازدياد نشوب الحرائق، فقد شهد قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية حوالي " 16 " حريقًا في أرضي زراعية وعشبية ومعرشات ومنازل مواطنين.

وناشدت المواطنين بضرورة تطبيق إجراءات السلامة والوقاية الكفيلة بالحد من الحوادث حفاظاً على الأرواح والممتلكات، لافتةً إلى أن الإهمال والاستهتار تعتبر من أكثر أسباب اندلاع الحرائق.

وطالبت بعدم رمي أعقاب السجائر أو إشعال الفحم بهدف الطهي أو الشواء قرب الأعشاب الجافة أو على حواف الطرق، ومراقبة الأطفال جيداً وإبعاد المواد القابلة للاشتعال عنهم.

وأوضحت المديرية أن حرائق الأعشاب والمحاصيل الزراعية والأشجار تكبد المواطنين والمزارعين خسائر فادحة، وتستنزف وقت وجهد كبير من رجال الإطفاء لإخمادها والتعامل معها.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بالمواطنين ضرورة الاتصال على رقم الطوارئ المجاني 102 عند وقوع أي حادث، مشددةً إلى أن الاتصال السريع يقلل من الخسائر من خلال التعامل مع الحدث في بدايته.

وأكدت على أهمية توضيح طبيعة الحدث وعنوانه وكافة التفاصيل لكي يسهل الوصول والتعامل مع الحادث بأسرع وقت ممكن.