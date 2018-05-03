الزراعة تشرع بحملة تحصين شامل ضد مرض "الحمى المالطية" في الأغنام

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، عن حملة تحصين شامل ضد مرض "الحمى المالطية" "البروسيلا "شملت جميع مناطق قطاع غزة.

وأوضحت الإدارة العامة للخدمات البيطرية في الوزارة، أنه تم تشكيل 5 فرق عمل في الحملة، والتي بدأت من تاريخ 25-3-2018 وتستمر حتى تاريخ 15مايو حيث سيتم تطعيم قرابة (50 ألف راس غنم في القطاع) وقد تم تحصين 70% من العدد المذكور.

وأكدت الخدمات البيطرية في بيان وزعته العلاقات العامة والاعلام، أن الهدف من وراء الحملة هو تحصين جميع الأغنام ضد المرض، الذي يعتبر من الأمراض المشتركة بين الحيوان والانسان.

وأهابت بمربي الأغنام والماعز بمراجعة الخدمات البيطرية كل في محافظته لتحصين أغنامهم، والتوعية بأهمية التحصين، والابلاغ المسبق للمربي بالموعد لتجهيز الأغنام للتحصين، كما دعت مربي الأغنام لغلي الحليب المنتج لمدة 3 أسابيع بعد عملية التحصين، وعدم ذبح الحيوان المحصن قبل مرور 3 أسابيع من عملية التحصين.