أبو مرزوق: حماس مستعدة للانتخابات إذا تعذرت المصالحة

أعلن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، أن الحركة مستعدة للذهاب لانتخابات عامة حال تعذّر تطبيق اتفاقات المصالحة الموقعة بين حماس وفتح.

وقال أبو مرزوق في تغريدة له على صفحته في "تويتر": "إذا كان غير ممكن تطبيق اتفاقات المصالحة، الموقعة في عام 2005، و2011، و2014، و2017، فإننا مستعدون للذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني فورًا".

وأضاف: "عرضنا ذلك على الإخوة المصريين، ونؤكد عليه اليوم، ونحن متأكدون أن الحديث عن الانتخابات للاستهلاك فقط".

وفي 12 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وقعت حركتا "فتح" و"حماس"، في القاهرة، على اتفاق للمصالحة، لكن تطبيقه تعثر وسط خلافات بين الحركتين بخصوص بعض الملفات.