ليبرمان : "ان وجهت سوريا صواريخها نحونا سنرد"

قال وزير الحرب "الإسرائيلي" افيغدور ليبرمان خلال مقابلة مع صحيفة "كومرينت" الروسية " نحن لا نبحث عن مواجهات مع "روسيا" ولسنا معنيون بالتدخل في الشؤون الداخلية في سوريا ولكن ان وجهت الدفاعات الجوية السورية صواريخها نحو طائراتنا فبالطبع سنرد .

وبين موقع والله "واللا نيوز" انه وحيال الاوراق والديسكات التي عرضها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول ملف ايران النووي ، قال ليبرمان " تلك المواد بمثابة ادلة قاطعه حول نوايا ايران لتخصيب يورانيوم بهدف تصنيع قنبلة ذرية فقادة ايران في كل اسبوع يطلقون تصريحات تدعو للقضاء على الكيان الصهيوني .