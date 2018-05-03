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ليبرمان : "ان وجهت سوريا صواريخها نحونا سنرد"

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 08:39 - 03 مايو 2018
ليبرمان6 ليبرمان6
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قال وزير الحرب "الإسرائيلي" افيغدور ليبرمان خلال مقابلة مع صحيفة "كومرينت" الروسية " نحن لا نبحث عن مواجهات مع "روسيا" ولسنا معنيون بالتدخل في الشؤون الداخلية في سوريا ولكن ان وجهت الدفاعات الجوية السورية صواريخها نحو طائراتنا فبالطبع سنرد .

وبين موقع والله "واللا نيوز" انه وحيال الاوراق والديسكات التي عرضها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول ملف ايران النووي ، قال ليبرمان " تلك المواد بمثابة ادلة قاطعه حول نوايا ايران لتخصيب يورانيوم بهدف تصنيع قنبلة ذرية  فقادة ايران  في كل اسبوع يطلقون تصريحات تدعو للقضاء على الكيان الصهيوني .

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