الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الخميس حملة مداهمات واسعة لمنازل الموطنين في مدن الضفة الغربية، واعتقلت 12 مواطناً.

وذكرت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت نابلس وبيت لحم وقلقيلية واعتقلت 12 مواطناً، وهم محمد سمير جعارة، بشار المصري، عبد الرحمن عكوبة، فراس الزبيدي من نابلس، ومهدي رسمي كعبي من مخيم بلاطة بنابلس، وأحمد عامر نصار من مادما جنوب نابلس، مصعب سفيري، يحيى سمان، وصالح باسم سعسع من قلقيلية، خليل كنعان، وأسامة سيد أحمد من السواحرة شرق القدس، ومحمد جمال أبو عيد من بدّو شمال غرب القدس.

كما واندلعت مواجهات في بلدة بدو وقام الاحتلال بتفتيش عدد من المنازل.

وصادرت قوات الاحتلال كاميرات تصوير في بلدة سردا شمال رام الله.