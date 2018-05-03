أجواء شديدة الحرارة والموجة تنحسر الاثنين

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم غائماً جزئياً وحاراً وجافاً ومغبرا أحيانا، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

فيما قالت أرصاد الاحتلال، أن ارتفاع تدريجي يطرأ على درجات الحرارة الجمعة والسبت والأحد، فيما تنحسر موجة الحر صباح الاثنين حيث ستبدأ درجات الحرارة الانخفاض تدريجياً.

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئيا الى صافية ودافئة، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الجمعة: يكون الجو شديد الحرارة وجافاً ومغبرا، و يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، وفي ساعات المساء و الليل تكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .