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التخلي عن تناول اللحوم يمنع ثلث الوفيات المبكرة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:24 - 02 مايو 2018
التخلي عن تناول اللحوم يمنع ثلث الوفيات المبكرة التخلي عن تناول اللحوم يمنع ثلث الوفيات المبكرة
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أعلن علماء جامعة هارفرد عن إمكانية منع ثلث الوفيات المبكرة التي تحدث في العالم، إذا تخلى البشر عن اللحوم التي يتناولونها.

وأكد علماء جامعة هارفرد أنه في الولايات المتحدة فقط، بإمكان التغذية النباتية منع حدوث مليون حالة وفاة مبكرة. ومعظم الناس لا يقيمون فائدة الحميات النباتية، مع أن العلماء أثبتوا سابقا أن التغذية النباتية تقلص كثيرا خطر الأمراض المزمنة، لأنها لا تحتوي على زيوت مشبعة وكوليسترول، وهي مواد تسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

كما أن الحمية النباتية تحتوي على نسب عالية من العناصر الواقية من الأمراض بما فيها فيتامينات C وE والألياف وحمض الفوليك والبوتاسيوم والمغنيسيوم ومركبات كيميائية مفيدة أخرى.

لذلك فإن مستوى الكوليسترول الضار في دم النباتيين منخفض جدا، ويمتازون بضغط دم ومؤشر كتلة جسم طبيعيين. وجميع هذه العوامل تؤثر مباشرة في طول العمر وتخفيض خطر الأمراض المزمنة.

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