الشرطة تقبض على شخصين بتهمة السرقة بالإكراه

ألقت الشرطة اليوم القبض على شخصين بتهمة السرقة بالإكراه ومحاولة قتل بضواحي مدينة القدس المحتلة.

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة انه وبناء على قيام مواطن بتقديم شكوى لدى الشرطة مفادها تعرضه للاعتداء العنيف ومحاولة قتله وسرقته من قبل شخصين ملثمين وقاما بسرقة المبلغ المالي الذي بحوزته وهو ألف شيكل واربعمائة دولار حسب ادعائه تم الاشتباه بشخصين وإلقاء القبض عليهما، من قبل شرطة المباحث العامة وبسماع اقوالهما أفادا بقيامهم بالاعتداء وسرقة المشتكي.

وأكد البيان توقيف المشتبه بهما تمهيدا لإحالتهما الى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهما أصولا.