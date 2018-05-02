حماس: إقرار الكنيست قانون "يهودية الدولة" استمرار للعنصرية

أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، يوم الاربعاء، أن إقرار الكنيست "الإسرائيلي" لقانون يهودية الدولة بالقراءة الأولى هو استمرار للممارسة العنصرية التي ينتهجها الاحتلال، وتعزيز لمنطق الاحتلال الاستيطاني الذي يعمل على تهجير السكان الفلسطينيين الأصليين، ليستوطن مكانهم الأغراب القادمين من أصقاع العالم.

وأضاف قاسم في بيان صحفي: تستغل حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة الدعم الأمريكي في تمرير قوانينها وسياستها العنصرية ضد شعبنا الفلسطيني، في استهتار واضح بالقانونين والأعراف الدولية والإنسانية.

وقال:" إن مواصلة الاحتلال لسياسته يكشف عبث محاولات رئيس السلطة في طرحه خطط لاستئناف المفاوضات مع الاحتلال، بحجة أنه سيكون أكثر من وسيط في هذه المفاوضات.

وأضاف أن مثل هذه السياسة تستوجب من كل مكونات شعبنا رص الصفوف لمواجهة هذا التحدي، وأن تتخلى قيادة حركة فتح عن سياسة التفرد بالقرار الفلسطيني، لأنها تضعف الجبهة الفلسطينية الداخلية.