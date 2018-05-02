القناة 2: 250 مليون دولار تم تحويلهن من دول عربية وإسلامية للقدس

ذكرت القناة الإسرائيلية الثانية أنه جرى تحويل مبلغ وقدره 250 مليون دولار من قبل السعودية وأبو ظبي وتركيا للوقف الإسلامي في مدينة القدس المحتلة.

وأكدت القناة العبرية أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على دراية كاملة بتحويل الأموال للمؤسسات الاسلامية في القدس.

وقالت القناة إن تحويل الأموال للقدس سيؤدي إلى إشعال الميدان وقت افتتاح السفارة الأمريكية في القدس في 15 مايو القادم.

الجدير ذكره فقد صرح الرئيس الامريكي دونالد ترامب بأن نقل السفارة كان سيكلف قرابة مليار دولار ولكنني رفض هذا العرض بعد أن طرح السفير دافيد فريدمان عرضاً آخرا سيكلفنا فقط 150 ألف دولار وفي نهاية الامر سيكلفنا نقل السفارة للقدس ما بين 300 إلى 400 ألف دولار.