وقفة احتجاجية لأصحاب شركات العمرة بغزة بسبب توقف الموسم للعام الرابع

نظمت جمعية وكلاء السياحة والسفر وقفة تضامنية احتجاجية بسبب توقف موسم العمرة للعام الرابع على التوالي، واستمرار الحصار الخانق على قطاع غزة وتأزم قطاعاته وخاصة القطاع السياحي، وذلك صباح الاربعاء أمام وزارة الأوقاف والشؤون الدينية غرب مدينة غزة.

وقد توافد العشرات من ممثلي المؤسسات والنقابات والوجهاء والمواطنين وأصحاب شركات الحج والعمرة من الرجال والنساء وهم يلبسون ملابس الاحرام ويرددون تلبية الحج ويطوفون حول مجسم للكعبة، ويرددون بالهتافات ويرفعون اللافتات المطالبة بإنقاذ موسم العمرة الذي تجمد منذ 4 سنوات ولحقت به خسائر فادحة.

وناشد وسيم مشتهى رئيس لجنة الحج والعمرة بالجمعية في كلمة له خادم الحرمين الملك سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء ود. رامي الحمدالله ووزير الأوقاف الشيخ يوسف بالتدخل لإنقاذ موسم العمرة وتجاوز العقبات التي تعترض طريقه اسوة بشركات العمرة في الضفة الغربية.

كما طالب المجتمع الدولي بضرورة التدخل لحل هذه الازمة وإنقاذ قطاع السياحة الدينية في قطاع غزة وإعادة فتح معبر رفح باعتباره شريان الحياة لقطاع غزة لسفر المعتمرين والحالات الإنسانية والطلبة.

وأوضح ان توقف موسم العمرة كبد الشركات خسائر هائلة وأدى إلى تجميد نشاطها والتفكير بإغلاق أبوابها وتسريح العاملين البالغ عددهم 400 موظف نظرا للخسائر المتلاحقة.