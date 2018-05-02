الشعبية: مشاركة ملوح في الوطني موقف خاص به

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن مشاركة الرفيق عبد الرحيم ملوح في جلسات المجلس الوطني اليوم، لا يعدو عن كونه موقف خاص بالرفيق ملوح يتحمّل مسؤوليته شخصياً، ولا يعبّر بأي حالٍ من الأحوال عن أي اتجاهٍ في الجبهة مغاير لموقفها الذي أعلنته في بيان رسمي صدر عنها بتاريخ 19 نيسان إبريل الماضي".

وأكدت الجبهة أن عبد الرحيم ملوح الذي عاش ولا يزال أوضاعاً صحية صعبة، قد غادر طواعية المواقع القيادية للجبهة ولم تعد له أي صفة قيادية سواء كنائب أمين عام للجبهة أو عضواً في مكتبها السياسي.

وأوضحت أن تأكيد الجبهة على وضع الرفيق ملوح لا يُقلل من الاحترام له وللدور النضالي الكبير الذي لعبه في مختلف الهيئات والمواقع التي عمل فيها وتحمّل مسؤولياتها.

وصرحت "الجبهة الشعبية" لتحرير فلسطين، عدم مشاركتها في جلسة المجلس الوطني، في مدينة رام الله، كونه مجلس "غير توحيدي".