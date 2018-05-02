الطائرات الورقية تحرق الحقول الزراعية "الإسرائيلية" المجاورة لقطاع غزة

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن حرائق اندلعت في الحقول الزراعية المطلة على قطاع غزة، جراء سقوط طائرات ورقية محملة بشعلات نارية أطلقت من القطاع.

وأفادت وسائل الإعلام العبرية، أن ألسنة اللهب اشتغلت في أربع مناطق على الحدود، وتوجهت فرق الإطفاء للحدود للقضاء عليها، خشية امتداد النيران.

وأفاد مراسلنا، أن شبان يطلقون الطائرات الورقية على الاحتلال خلال مشاركتهم في مسيرات العودة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة. وأوضح شهود عيان، أنهم شاهدوا ألسنة اللهب والنيران تشتعل.

وذكرت صحيفة هآارتس العبرية أن النيران التي تسببت بها الطائرات الورقية قد التهمت 350 دونماً في كيبوتس يئيري، والخسائر قدرت بـ 175,000 الف شيكل.

الجدير ذكره، أن التقديرات الإسرائيلية للخسائر في الحقول الزراعية منذ بدء مسيرة العودة الكبرى في 30 آذار مارس، قدرت بنصف مليار دولار، جراء حرق آلاف الدونمات الزراعية.