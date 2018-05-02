فضائية القدس تحصد جائزتين ذهبية وفضية في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

فازت قناة القدس الفضائية في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته التاسعة عشر والذي اختتم في تونس، وسط مشاركة عدد كبير من القنوات التلفزيونية والإذاعات العربية الرسمية والخاصة، بالإضافة إلى مؤسسات الإنتاج التلفزيوني العربية.

وحصلت قناة القدس على الجائزة الذهبية الأولى في مسابقة البرامج المنوعة عن برنامج "مش برنامج" الذي يقدمه ويخرجه الزميل مؤمن الشويخ، الذي قررت إدارة المهرجان أيضا منحه جائزة الإبداع التلفزيوني، في تنافس مع مخرجين حضروا المهرجان.

وقال شويخ معلقاً على الجائزة " من سنين الألم والكفاح من أجل الفن ورفعة الانسان وعرض أفراحه واتراحه، الى اشواك الماضي ومشوار التعب المكلل بأن هذا اليوم سيأتي، وأتى عبر بيتي الأول فضائية القدس عروس القنوات الوطنية، وحاضنة الشباب المبدع".

وأضاف شويخ " إنجاز متواضع أقدمه لكل من ساندني، فقد كنت أتمنى أن استلم هذه الجائزة بنفسي من تونس الخضراء، ولكن ككل أبناء شعبي لا أستطيع بسبب إغلاق المعابر".

وعن مسابقة الومضات التوعوية والتنويهات حصلت قناة القدس على الجائزة الفضية الثانية عن فاصل "كيف نبني ونسترجع فلسطين" من إعداد وإخراج الزميل عبد الرحمن اسكندراني.

بدوره أشاد أحمد العكلوك مدير البرامج العامة في قناة القدس بجهود فريق العمل في غزة وبيروت الذي يتحدى الصعاب ويحاول أن يقدم كل جديد ومميز.

وأهدى هذا الانجاز إلى كافة أبناء الشعب الفلسطيني الذين يتفوقوا في كافة المجالات، بالرغم من سياسات الاحتلال الاسرائيلي الرامية الى تقييد الفلسطيني حيثما كان.

وعن حجم المنافسة في المهرجان قال العكلوك أن انتزاع الجائزة الذهبية الاولى في المهرجان العربي الأضخم وفي ظل منافسة كبيرة بين كبريات القنوات الفضائية وشركات الانتاج العربية والفلسطينية يحملنا مسؤولية كبيرة للاستمرار في التميز في إنتاجاتنا وأعمالنا ليبقى اسم فلسطين يتردد عاليا بفخر في كل المحافل وكافة المنابر والمهرجانات.

من جهته أشاد الصحفي عماد الافرنجي مدير مكتب فلسطين في قناة القدس بالجهود الاستثنائية التي بذلتها طواقم قناة القدس وفريق البرامج، وتغطياتها الاخبارية النوعية للتطورات على الساحة الفلسطينية لاسيما في مدينة القدس المحتلة.

وقال ان قناة القدس شكلت إضافة نوعية للإعلام الوطني الفلسطيني، وخطت لنفسها طريقا صعبا ومتوازنا وناجحا وسط التعقيدات السياسية والميدانية وإنجازات للفلسطيني والحقيقة أينما كانت ، وأضاف ان منهج العمل بالقناة ركز على تسليط الضوء على كل جوانب الاشراقات و الابداع والتميز الفلسطيني لا على المعاناة الفلسطينية المستمرة فقط

وأوضح الافرنجي ان " مش برنامج " شكل نقلة جديدة في أداء قناة القدس في التوجيه والارشاد والتوعية عبر الفكاهة الهادفة ذات التأثير في الراي العام حول قضايا المجتمع والناس ،وحمل بصمات الاعلامي مؤمن شويخ ما زاد من نجاحاته مهنئا الفريق بأسره على فوز البرنامج.