إنستغرام تتيح متابعة "هاشتاغ" على منصتها

طرحت إنستغرام ميزة جديدة تتيح إمكانية متابعة "الهاشتاغ" كما الحسابات.

وتعد هذه الخطوة كبيرة وهامة من قبل الموقع الاجتماعي، والتي ينبغي أن تجعل الصورة الرئيسية الخاصة بك أكثر جاذبية.

وتشبه العملية ميزة متابعة الحسابات على إنستغرام، فكل ما عليك القيام به هو البحث عن "هاشتاغ" ترغب بمتابعته، والضغط عليه بحيث يظهر زر أزرق "Follow".

ويمكنك البحث عن المزيد من "الهاشتاغات" المهمة بالنسبة لك، عن طريق مسح شريط Related. وستظهر الصور ومقاطع الفيديو الموجودة في أي "هاشتاغ" تتابعه، ضمن مجموعة الصور في الصفحة الرئيسية.

وفي حال كان حسابك على إنستغرام عاما، يمكن لأي شخص معرفة علامات "هاشتاغ" التي تتابعها، والعكس صحيح