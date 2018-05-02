"دعم الصحفيين" والصليب الأحمر يكرمان المشاركين في ورشة حماية الصحفيين

كرمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ولجنة دعم الصحفيين 20 صحفياً شاركوا في ورشة العمل المتعقلة بالقانون الدولي والانساني وحماية الصحفيين.

حيث وجه منسق لجنة دعم الصحفيين صالح المصري التحية للإعلاميين الفلسطينيين، مشيداً بتغطيتهم المهنية في الميدان رغم المخاطر التي يتعرضون لها من قبل الاحتلال الإسرائيلي على هامش اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف يوم غدٍ الخميس.

وأكد الصحفي المصري أن الصحفيين المشاركين في الورشة اكتسبوا مهارات مهمة في السلامة المهنية والقانون الدولي والإنساني، من خلال الورشة التي شارك فيها نحو 20 صحفياً على مدار يومين.

وتوجه الصحفي المصري بالتحية للطواقم الصحفية التي تبذل جهوداً كبيرة في التغطية الاعلامية رغم خطوة ما تتعرض له من انتهاكات كبيرة في الميدان، لاسيما منذ مسيرات العودة في 30 من مارس الماضي، حيث استشهد اثنين من الصحفيين هما ياسر مرتجى واحمد أبو حسين وأصيب نحو تسعين اخرين 23 منهم بالرصاص الحي وقنابل الغاز.

وأكد المصري أن غزة باتت من أخطر المناطق في العالم في التغطية الإعلامية، نظراً للاستهداف المتعمد من قبل جنود الاحتلال للصحفيين الفلسطينيين الذي يقومون بعملهم الصحفي بكل مهنية.

من جهتها أشادت نائب مدیر البعثة الفرعیة للصلیب الاحمر "ماريا سوليداد" بعمل الصحفيين الفلسطينيين، مؤكدةً تضامنها مع الصحفيين الذين يعملون في بيئة غير آمنة.

واعتبرت "ماريا سوليداد" أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعمل لزيادة الوعي لدى الصحفيين، لاسيما الذين يعملون في الميدان والمناطق الساخنة بهدف المساعدة في تعزيز حماية حياة البشر، والحفاظ على القيم الإنسانية، والحد من الاستخدام غير المتناسب والعشوائي للقوة.

وفي ختام الاحتفال قامت الناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب الاحمر سهير زقوت بجولة داخل مقر الصليب للتعرف على اللجان المختلفة وطبيعة المهام التي يقوم بها الصليب وطواقمه في غزة.











