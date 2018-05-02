أبو مرزوق: لم نطرح المعادلة "البائسة" التي تحدث عنها عباس

قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، اليوم الأربعاء، إن المطلوب فلسطينيًا هو شراكة وطنية وتطبيق ما جرى الاتفاق عليه في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأعرب أبو مرزوق في تغريدة له عن استغرابه مما جاء في خطاب الرئيس محمود عباس أن "له ما فوق الأرض وأن لحماس ما تحت الأرض".

وأضاف القيادي في حماس "نحن لم نطرح هذه المعادلة البائسة في أي وقت ولا في أي مرحلة، نحن نطالب بشراكة وطنية وتطبيق ما وقّعنا عليه كاملًا في الضفة والقطاع".

وتابع "يجب حماية مشروع المقاومة تحت الأرض وفوق الأرض وفي الضفة والقطاع وكل فلسطين".