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المطلوب فلسطينيًا هو شراكة وطنية

أبو مرزوق: لم نطرح المعادلة "البائسة" التي تحدث عنها عباس

  • فلسطين اليوم - متابعة
  • 14:04 - 02 مايو 2018
جانب من جلسة المجلس الوطني جانب من جلسة المجلس الوطني
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قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، اليوم الأربعاء، إن المطلوب فلسطينيًا هو شراكة وطنية وتطبيق ما جرى الاتفاق عليه في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأعرب أبو مرزوق في تغريدة له عن استغرابه مما جاء في خطاب الرئيس محمود عباس أن "له ما فوق الأرض وأن لحماس ما تحت الأرض".

وأضاف القيادي في حماس "نحن لم نطرح هذه المعادلة البائسة في أي وقت ولا في أي مرحلة، نحن نطالب بشراكة وطنية وتطبيق ما وقّعنا عليه كاملًا في الضفة والقطاع".

وتابع "يجب حماية مشروع المقاومة تحت الأرض وفوق الأرض وفي الضفة والقطاع وكل فلسطين".

 

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