صيدم يعتمد تخصصين جديدين لجامعة الأقصى

سلم وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، اليوم الاربعاء، رئيس جامعة الأقصى د. كمال الشرافي اعتمادي تخصصي البكالوريوس في التمريض والماجستير في المناهج وطرق التدريس، كما وقعا اتفاقية تمويل ودعم البحث العلمي للجامعة بقيمة مليون و700 ألف شيقلاً.

ولفت صيدم إلى أن اعتماد التخصصين المذكورين سيسهم في تحقيق خدمة نوعية لطلبة الجامعة، بالإضافة للذين سيلتحقون بها مستقبلاً.

وأكد الوزير أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار اهتمام الوزارة بدعم البحث العلمي في الجامعة، بما يضمن الارتقاء بواقع هذا القطاع في جامعة الأقصى وباقي الجامعات المحلية التي وقعت على الاتفاقية في وقت سابق.

وجدد صيدم تأكيد الوزارة واهتمامها بالمعايير التي تضمن تحقيق النوعية في قطاع التعليم العالي وعدم تكرار البرامج التي لا تلبي احتياجات سوق العمل المحلية والعالمية ولا تتماشى مع متطلبات التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة.

من جهته، شكر الشرافي الوزير صيدم وطاقم الوزارة على اعتماد هذين التخصصين، مؤكداً أن جامعة الأقصى وُجدت لخدمة الشعب الفلسطيني وستبقى على هذا النهج، لافتاً إلى تركيز الجامعة على البرامج الأكاديمية النوعية التي تتوافق مع متطلبات إحداث التنمية المستدامة، مشيداً بجهود الوزارة في خدمة القطاع التعليمي من خلال الخطط والبرامج المميزة التي تستهدف إبقاء اسم فلسطين على خارطة المعرفة.

وتباحث الجانبان في عديد الموضوعات التي تصب في خدمة قطاع التعليم العالي، والتأكيد على نوعية وجودة التعليم كهدف أساس لتحقيق التنمية المطلوبة.