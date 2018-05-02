وفاة شاب فلسطيني في ظروف غامضة بجنين

توفى شاب فلسطيني في العشرينيات من عمره في ظروف غامضة بمدينة جنين بالضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، ان الشرطة والنيابة العامة فتحا تحقيقاً في ملابسات وفاة شاب في جنين.

وأفاد ارزيقات بان شاب من سكان مخيم جنين وصل مساء امس الى المشفى الحكومي في وضع صحي صعب وقد ادخل على اثره الى العناية المكثفة الا انه فارق الحياة صباح اليوم

واكد ارزيقات بان النيابة العامة والطبيب الشرعي والشرطة قاموا بالكشف على الجثمان وقرر وكيل النيابة تحويله لمعهد الطب العدلي للتشريح للوقوف على اسباب الوفاة الحقيقي.