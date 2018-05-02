اصابات في اعتداءات للاحتلال في القدس المحتلة

أصيب عدد من المواطنين، ظهر اليوم الأربعاء، عقب اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي عليهم بالضرب المبرح خلال تواجدهم بمقبرة باب الرحمة الملاصقة للجدار الشرقي للمسجد الأقصى، وسط استمرار انتهاك حرمة المقبرة.

وقال مراسلنا في القدس إن طواقم تابعة لسلطات الاحتلال "الطبيعة" تحرسها قوة عسكرية كبيرة اقتحمت المقبرة وواصلت عملها لليوم الرابع على التوالي، بوضع أسوار حديدية على أجزاء تم اقتطاعها من المقبرة وسط اعتداءات على قبور الموتى وانتهاكٍ لحرمة الأموات.

وأضاف أن مجموعة من المقدسيين تمكنت من الدخول الى المقبرة وحاولت منع العمال من مواصلة انتهاكاتهم إلا أن قوات الاحتلال اعتدت عليهم بالضرب بصورة وحشية.

وتسعى سلطات الاحتلال، بعد مصادر أجزاء مهمة من المقبرة التاريخية، الى تشويه صورة المكان وتغيير طابعه العربي الاسلامي من خلال انشاء ما يسمى بـ"الحديقة الوطنية".

كما اعتدت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال في القدس تحرسها قوة معززة من عناصر شرطة وجنود الاحتلال، ظهر اليوم، على بسطات الباعة وسط مدينة القدس، وصادرت العديد من هذه البسطات.

وقال مراسلنا في القدس، إن حملة الاحتلال تركزت في باب العامود ومحيطه، وفي شارع نابلس المُقابل لسور القدس، وحرّرت مخالفات مالية لعدد من أصحاب هذه البسطات.