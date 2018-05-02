"الشعبية": مشاركة ملوح في "الوطني" شخصية

عَدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، وصول عبد الرحيم ملوح إلى قاعة انعقاد المجلس الوطني، موقف خاص به يتحمّل مسؤوليته شخصياً.

وكانت الجبهة الشعبية قد أعلنت في وقت سابقة مقاطعتها لجلسات المجلس الوطني، إلا أن وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أوردت خبراً مفاده وصول ملوح لجلسات الوطني ظهراً، خلافاً لموقف الشعبية.

واعتبر الشعبية في بيان صحفي تلقت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة عنه، أن موقف ملوح لا يعبّر بأي حالٍ من الأحوال عن أي اتجاهٍ في الجبهة مغاير لموقفها الذي أعلنته في بيان رسمي صدر عنها بتاريخ 19 نيسان إبريل الماضي.

وأكدت الجبهة أن ملوح الذي عاش ولا يزال أوضاعاً صحية صعبة، قد غادر طواعية المواقع القيادية للجبهة ولم تعد له أي صفة قيادية سواء كنائب أمين عام للجبهة أو عضواً في مكتبها السياسي كما ذكرت وكالة "وفا" وغيرها من وسائل الإعلام.

ونوهت الشعبية إلى أن تأكيدها على ذلك لا يُقلل من الاحترام لملوح وللدور النضالي الكبير الذي لعبه في مختلف الهيئات والمواقع التي عمل فيها وتحمّل مسؤولياتها.